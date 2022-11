https://it.sputniknews.com/20221103/indonesia-annuncia-che-17-capi-di-stato-hanno-confermato-la-loro-partecipazione-al-summit-g20-16647561.html

Indonesia annuncia che 17 capi di stato hanno confermato la loro partecipazione al summit G20

Indonesia annuncia che 17 capi di stato hanno confermato la loro partecipazione al summit G20

03.11.2022

L'Indonesia è in attesa di una risposta da altri tre leader di stato, ha detto Faizashah in un briefing giovedì. Ha osservato che, per motivi di sicurezza, il Paese ospitante quest'anno non nominerà coloro che hanno confermato la loro partecipazione, né coloro che non l'hanno ancora fatto.Il portavoce del ministero degli Esteri indonesiano ha aggiunto che il presidente Joko Widodo potrebbe fare un annuncio con l'avvicinarsi alla data di inizio dell'evento.Il 31 ottobre il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di non aver ancora deciso di partecipare al vertice del G20.Il vertice del G20 si terrà dal 15 al 16 novembre nell'isola indonesiana di Bali.

