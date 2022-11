https://it.sputniknews.com/20221103/i-paesi-del-g7-coordineranno-gli-aiuti-invernali-per-lucraina-16648431.html

I Paesi del G7 coordineranno gli aiuti invernali per l'Ucraina

Lo ha fattp sapere il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock. 03.11.2022, Sputnik Italia

L'Ucraina riceverà assistenza che aiuterà il Paese durante i mesi invernali e sarà coordinata dai Paesi del G7, ha affermato oggi il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock. Il capo del dicastero diplomatico tedesco ha affermato che diversi Paesi, tra cui la Germania, stanno già fornendo all'Ucraina generatori, riscaldatori e altri apparecchi necessari nei mesi invernali. I ministri degli Esteri dei Paesi del G7 si sono incontrati giovedì a Münster, in Germania, nella Renania settentrionale-Vestfalia, per discutere le conseguenze dell'operazione speciale russa in Ucraina per due giorni, il 3 e 4 novembre.

