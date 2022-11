https://it.sputniknews.com/20221103/brasile-guidato-da-lula-manterra-la-posizione-di-non-adesione-alle-sanzioni-contro-la-russia-16646799.html

Brasile guidato da Lula manterrà la posizione di non adesione alle sanzioni contro la Russia

Brasile guidato da Lula manterrà la posizione di non adesione alle sanzioni contro la Russia

Con il nuovo presidente Luiz Inacio Lula da Silva, il Brasile manterrà la sua posizione di principio di non adesione alle sanzioni unilaterali nei confronti... 03.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-03T10:01+0100

2022-11-03T10:01+0100

2022-11-03T10:01+0100

brasile

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/221/06/2210646_0:60:1152:708_1920x0_80_0_0_87fb070656ad1ca222657a4d45340acc.jpg

"È abbastanza chiaro che l'Occidente collettivo cercherà di unire questo Paese a quei regimi sanzionatori e alla politica sanzionatoria che stanno mettendo in atto contro di noi. È chiaro che non si fermeranno qui, ma sono molto convinto che il Brasile è un Paese che persegue una politica estera sovrana e determina i suoi interessi non in base a ciò che altri Paesi impongono, ma determina la sua politica estera in base agli interessi nazionali", ha dichiarato Labetsky a RIA Novosti."Sono convinto che il Brasile manterrà la sua posizione di principio di non adesione alle sanzioni unilaterali contro la Russia, e questo è di fondamentale importanza per noi", ha aggiunto il diplomatico russo.A suo avviso, il Brasile perseguirà una politica estera attiva e si concentrerà su interessi nazionali di natura globale."Tutti oggi dicono giustamente che il Brasile è una superpotenza nel campo dell'agroindustria, la più grande potenza regionale. È uno dei centri per la risoluzione dei problemi ambientali mondiali. È un Paese che ha l'opportunità di influenzare lo sviluppo dei processi globali nel campo della sicurezza alimentare e dell'industria", ha sottolineato l'ambasciatore.

brasile

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

brasile, russia