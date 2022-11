https://it.sputniknews.com/20221102/nella-regione-di-kherson-respinti-nuovi-tentativi-di-attacco-dellesercito-ucraino-16645691.html

Nella regione di Kherson respinti nuovi tentativi di attacco dell'esercito ucraino

Le truppe ucraine hanno intrapreso diversi nuovi tentativi falliti di sfondare le difese nel fronte di Kherson, ha affermato il vice capo dell'amministrazione... 02.11.2022, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

russia

ucraina

difesa

"Come al solito, i nazisti e i mercenari sono stati sconfitti e costretti a ritirarsi nelle loro posizioni", afferma la pubblicazione.La situazione in prima linea rimane invariata, ha detto il funzionario.Come comunicato oggi dal ministero della Difesa russo nel bollettino sull’andamento dell'operazione speciale, le truppe russe nella regione di Kherson hanno respinto i tentativi delle forze armate ucraine di sfondare la difesa in direzione dei villaggi di Ishchenka, Bruskinskoe, Sukhanovo e Pjatikhatka. Le perdite di nemici ammontano a 105 militari, due carri armati, nove veicoli corazzati e sette automobili.Il bollettino del dicastero militare russo riguarda gli eventi di ieri mentre Stremousov descrive la situazione di oggi.In generale, ultimamente le truppe ucraine nella regione di Kherson stanno "mettendo alla prova" la difesa delle forze armate russe in piccoli gruppi. Domenica scorsa, Stremousov ha detto a RIA Novosti che l'Ucraina stava preparando un tentativo di offensiva su larga scala.Al momento i residenti della regione di Kherson vengono evacuati dalla zona di 15 chilometri dal fiume Dnepr. Secondo le autorità locali, ciò è dovuto alla preparazione da parte di Kiev di un massiccio attacco missilistico alla diga della centrale idroelettrica di Kakhovka.

