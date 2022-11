https://it.sputniknews.com/20221102/mosca-lavora-ad-una-risposta-al-congelamento-dei-beni-russi-in-occidente-16645478.html

Mosca lavora ad una risposta al congelamento dei beni russi in Occidente

Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo. 02.11.2022, Sputnik Italia

Mosca sta lavorando a misure di ritorsione sul congelamento delle riserve valutarie russe in Occidente; anche il loro eventuale utilizzo provocherà una reazione, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Secondo lei, "si stanno elaborando misure adeguate". In precedenza il commissario europeo per la giustizia e lo stato di diritto Didier Reynders ha affermato che l'Europa potrebbe trattenere i 300 miliardi di euro congelati di Mosca in riserve valutarie come garanzia fino a quando la Russia non prenderà parte alla ricostruzione dell'Ucraina.

