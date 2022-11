https://it.sputniknews.com/20221101/putin-lavorare-direttamente-con-lue-sul-gas-e-difficile-quindi-mosca-ha-scelto-la-turchia-16639386.html

Putin: lavorare direttamente con l'Ue sul gas è difficile, quindi Mosca ha scelto la Turchia

Putin: lavorare direttamente con l'Ue sul gas è difficile, quindi Mosca ha scelto la Turchia

Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto il punto sulla situazione con l'hub turco del gas. 01.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-01T08:37+0100

2022-11-01T08:37+0100

2022-11-01T08:37+0100

russia

turchia

gas

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/850/57/8505789_1:0:1498:842_1920x0_80_0_0_7b593d5b72fd7483d7a5ceafdd71d385.jpg

Putin aveva proposto l'idea di creare il più grande hub del gas d'Europa in Turchia, dove è possibile reindirizzare i volumi persi a causa del sabotaggio ai gasdotti Nord Stream al forum della Russian Energy Week. A suo avviso, si tratta della possibilità di costruire un altro sistema di gasdotti e di creare un hub in Turchia, attraverso il quale verrà fornito gas a Paesi terzi, in primis europei, se interessati. La questione è stata discussa il 13 ottobre in un incontro tra Putin e il suo omologo turco Tayyip Erdogan ad Astana a margine del vertice della Conferenza sull'interazione e sulle misure di rafforzamento della fiducia in Asia.Parlando alla stampa lunedì, Putin ha parlato dell'hub turco:

https://it.sputniknews.com/20221031/la-turchia-puo-fornire-energia-alleuropa-dipendente-dal-gas-russo-16635754.html

russia

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, turchia, gas, vladimir putin