Mosca si aspetta una risposta da Londra sul presunto messaggio della Truss a Blinken

Il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri, Mariya Zakharova, ha detto di aspettarsi una risposta da parte di Londra sul possibile messaggio... 01.11.2022, Sputnik Italia

"Onestamente, non mi interessa da chi e come è stata ottenuta quest'informazione. Mi interessa la risposta di Londra alla seguente domanda: 'Ha inviato il Primo Ministro britannico Liz Truss il messaggio al segretario di Stato americano Antony Blinken subito dopo l'esplosione al gasdotto Nord Stream con scritto it`s done (è fatta)?'", ha scritto Mariya Zakharova sul suo canale Telegram.I media occidentali, compresa la popolare piattaforma online americana Reddit e la testata 19Fortyfive, trattano dell'informazione del fondatore degli hosting Megaupload e Mega Kim Dotcom sul fatto che l'ex-Primo Ministro britannico Liz Truss avrebbe potuto inviare un messaggio al segretario di Stato americano Antony Blinken dopo l'attentato ai Nord Stream con su scritto "è fatta".

