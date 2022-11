https://it.sputniknews.com/20221101/la-stampa-americana-sarcastica-sulle-minacce-di-biden-contro-le-compagnie-petrolifere-16639524.html

La stampa americana sarcastica sulle minacce di Biden contro le compagnie petrolifere

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha minacciato di tassare gli extrapofitti delle compagnie petrolifere se non contribuiscono alla lotta contro il caro... 01.11.2022, Sputnik Italia

"Se non lo fanno, pagheranno tasse più alte sugli extraprofitti e dovranno affrontare ulteriori restrizioni. Il mio team lavorerà su queste e altre opzioni a nostra disposizione con il Congresso", ha detto ieri in un discorso televisivo.I media statunitensi hanno commentato l'intervento del capo di stato.Il New York Post:In un ultimo tentativo di dare l'impressione che stia facendo qualcosa per contrastare l'aumento dei prezzi, il leader degli Stati Uniti ha minacciato di tassarli a meno che non abbassassero magicamente i prezzi.Il New York Times:Biden vuole reindirizzare la rabbia del popolo verso l'industria petrolifera ed esprimere l'insoddisfazione anche da parte sua in vista delle elezioni.Il Washington Post:Questa è politica populista. È improbabile che queste minacce portino a una nuova legge ma riflettono l'inasprimento della retorica del presidente contro i giganti dell'energia.

