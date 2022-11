https://it.sputniknews.com/20221101/i-ministeri-dellenergia-russo-e-turco-stanno-lavorando-per-creare-lo-snodo-del-gas-16643651.html

I ministeri dell'Energia russo e turco stanno lavorando per creare lo snodo del gas

I ministeri dell'Energia russo e turco stanno lavorando per creare lo snodo del gas

Il ministro degli Esteri turco Çavuşoğlu ha dichiarato martedì che i ministeri dell'Energia russo e turco stanno effettuando i lavori tecnici per la creazione... 01.11.2022, Sputnik Italia

2022-11-01T21:47+0100

2022-11-01T21:47+0100

2022-11-01T21:47+0100

turchia

russia

mevlüt çavuşoğlu

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/735/85/7358528_0:214:4675:2843_1920x0_80_0_0_2a558dd406a43282a93dbcc961fccd13.jpg

"Sono in corso i lavori, come risultato dei quali saranno chiare le necessità. Sarà un centro internazionale al quale potranno essere collegati i gasdotti internazionali. Al momento i ministeri dei due Paesi stanno effettuando i lavori tecnici a riguardo. Il nostro ministero degli Esteri, da parte sua, chiarisce quali siano le necessità di gas in Europa", ha detto Mevlüt Çavuşoğlu ai giornalisti.Il presidente russo Vladimir Putin si è detto convinto, lunedì scorso, che il progetto dello snodo del gas in Turchia sia più che realistico e potrebbe essere realizzato in tempi brevi.Il presidente russo ha parlato dell'idea della creazione di uno snodo del gas, verso il quale dirottare il volume di transito del Nord Stream, al forum Settimana Energetica Russa. Secondo questi, si parla della possibilità di costruire un ulteriore gasdotto e creare uno snodo in Turchia, attraverso il quale il gas potrà giungere a paesi terzi, soprattutto europei, se questi dovessero esserne interessati.

turchia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, russia, mevlüt çavuşoğlu, gas