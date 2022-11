https://it.sputniknews.com/20221101/afghanistan-talebani-istituiscono-ununita-femminile-nel-ministero-degli-interni-16641620.html

Afghanistan, talebani istituiscono un’unità femminile nel ministero degli Interni

Afghanistan, talebani istituiscono un'unità femminile nel ministero degli Interni

I talebani* hanno assunto donne per prestare servizio nell'unità di pubblica sicurezza del ministero degli Affari interni sotto il governo ad interim... 01.11.2022, Sputnik Italia

Secondo una nota del ministero, 100 donne sono attualmente in fase di formazione per prestare servizio presso questa unità. I talebani non hanno commentato ufficialmente le loro responsabilità lavorative. Tuttavia, secondo gli esperti, è probabile che verranno impegnate per lavorare alle proteste delle donne.In un video a disposizione di RIA Novosti, le donne sono dotate di scudi ed elmetti, che la polizia usa solitamente per disperdere le manifestazioni."Questa è una delle tattiche dei talebani per prevenire proteste e assembramenti delle donne. I talebani lo stanno facendo per controllare la reazione (pubblica - ndr) alla violenza contro le donne", ha affermato l'attivista per i diritti delle donne Muhadisa Amin.All'inizio di ottobre, studentesse universitarie nella provincia di Badakhshan e nella capitale Kabul hanno manifestato dopo che i talebani hanno vietato ad alcune ragazze di andare a scuola perché non indossavano il velo e hanno espulso studentesse.*Organizzazione sotto sanzioni ONU per attività terroristiche

