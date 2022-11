https://it.sputniknews.com/20221101/12-navi-hanno-lasciato-porti-ucraini-nellambito-dellaccordo-sul-grano-16636379.html

12 navi hanno lasciato porti ucraini nell'ambito dell'accordo sul grano

Il ministero delle Infrastrutture ucraino ha annunciato che 12 navi hanno lasciato i porti ucraini lunedì nell'ambito dell'"accordo sul grano". 01.11.2022, Sputnik Italia

"Oggi 12 navi hanno lasciato i porti di Odessa, Chernomorsky e Yuzhny con 354,2mila tonnellate di prodotti agricoli per i Paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'Europa", ha affermato il ministero sui social network.Onu, Ucraina e Turchia avevano precedentemente concordato un piano per il movimento di 14 navi lungo il corridoio umanitario marittimo per il 31 ottobre: ​​12 in partenza dall'Ucraina e due in arrivo. La delegazione delle Nazioni Unite ha informato la Russia di questo, ha riferito il Centro di coordinamento congiunto.Il 29 ottobre, il ministero della Difesa russo ha annunciato che la Russia ha sospeso la sua partecipazione all'esportazione di prodotti dai porti dell'Ucraina a causa dell'attacco terroristico di Kiev alle navi della flotta del Mar Nero e alle navi civili situate nelle acque di Sebastopoli. La preparazione dell'attacco e l'addestramento del personale militare del 73° Centro speciale per le operazioni marittime ucraino, secondo il ministero della Difesa russo, sono stati effettuati sotto la supervisione di specialisti britannici.

