Times: telefono della Truss hackerato con il software spia Pegasus

Il telefono personale dell'ex primo ministro britannico Liz Truss potrebbe essere stato hackerato con l'uso dello spyware israeliano Pegasus, riporta il Times... 31.10.2022, Sputnik Italia

In precedenza, i media britannici, citando fonti, avevano riferito che il telefono personale di Truss è stato hackerato da "agenti russi" quando era ministro degli Esteri del Paese, sono trapelati dettagli sui negoziati con gli alleati e sulle trattative riguardo alle forniture di armi all'Ucraina. I dettagli dell'incidente "sono stati nascosti dall'allora primo ministro Boris Johnson e dal segretario di gabinetto Simon Case", che hanno scelto di non renderlo pubblico. Il governo del Regno Unito invita a un'indagine urgente."Sir Alex Younger ha affermato che tutti i dispositivi connessi a Internet potrebbero essere a rischio di essere hackerati e ha avvertito dei pericoli del programma Pegasus, sviluppato dalla società di sicurezza informatica israeliana NSO, che potrebbe essere utilizzato deliberatamente sui telefoni dei capi di stato", scrive il Times.Younger, a capo del MI6 dal 2014 al 2020, ha affermato che i ministri devono essere "formati in modo appropriato" sulla sicurezza informatica per evitare ripetute fughe di notizie, afferma l'articolo.Il software Pegasus sviluppato dal gruppo israeliano NSO, secondo i media, è stato utilizzato dalle agenzie di intelligence di vari pPesi non solo per rintracciare criminali e terroristi, ma anche per spiare politici, uomini d'affari, attivisti, giornalisti e esponenti dell'opposizione in tutto il mondo . Il programma potrebbe accedere ai dati nel cloud, come la cronologia completa delle posizioni di una persona, i messaggi archiviati e le foto. L'azienda ha affermato che il programma è stato venduto solo ai governi responsabili per prevenire attacchi terroristici e altri crimini.

