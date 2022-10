"Caro signor Lula, la prego di accettare le mie sincere congratulazioni in occasione della sua vittoria alle elezioni presidenziali. I risultati delle votazioni hanno confermato la sua alta autorità politica. Spero che con sforzi congiunti garantiremo l'ulteriore sviluppo della costruttiva cooperazione russo-brasiliana in tutti i settori", si legge nel testo del telegramma. Putin ha augurato al nuovo leader brasiliano successo nel suo lavoro di capo di stato, nonché salute e benessere.

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma di congratulazioni a Luiz Inasio Lula da Silva in occasione della sua vittoria alle elezioni... 31.10.2022, Sputnik Italia

Putin si congratula con Lula per la sua vittoria alle elezioni presidenziali in Brasile

Putin si congratula con Lula per la sua vittoria alle elezioni presidenziali in Brasile

Putin si congratula con Lula per la sua vittoria alle elezioni presidenziali in Brasile

© AP Photo / Andre Penner Ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva © AP Photo / Andre Penner

Seguici su

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma di congratulazioni a Luiz Inasio Lula da Silva in occasione della sua vittoria alle elezioni presidenziali in Brasile, esprimendo la speranza per l'ulteriore sviluppo della costruttiva cooperazione i due Paesi, riferisce il servizio stampa del Cremlino.