https://it.sputniknews.com/20221031/per-cremlino-rischioso-e-pericoloso-attuare-laccordo-sul-grano-mancano-garanzie-di-sicurezza-16637086.html

Per Cremlino rischioso e pericoloso attuare l'accordo sul grano: mancano garanzie di sicurezza

Per Cremlino rischioso e pericoloso attuare l'accordo sul grano: mancano garanzie di sicurezza

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha commentato e spiegato la decisione di Mosca di ritirarsi dall'accordo sul grano. 31.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-31T14:01+0100

2022-10-31T14:01+0100

2022-10-31T14:01+0100

ucraina

russia

mar nero

grano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/16484403_0:239:3073:1967_1920x0_80_0_0_58473728e5083a8b5329cc5c95c03443.jpg

L'accordo sul grano sta diventando rischioso e pericoloso ed è difficilmente realizzabile: è impossibile garantire la sicurezza della navigazione, ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. Il Cremlino ha confermato che la Russia è pronta a risarcire a proprie spese i Paesi africani per il calo dei volumi. Ma non c'è ancora comprensione di come verrà attuata la corrispondente decisione.

ucraina

russia

mar nero

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, russia, mar nero, grano