2022-10-31T14:45+0100

"Le parti hanno anche avuto uno scambio di vedute sull'Ucraina e su una serie di altre questioni. Wang Yi ha sottolineato che tutte le parti dovrebbero mostrare moderazione, prendere decisioni con calma e intensificare gli sforzi diplomatici al fine di prevenire un'ulteriore escalation o addirittura che la situazione vada fuori controllo", si legge nella nota del Ministero degli Affari Esteri cinese.Wang Yi ha osservato che finché c'è anche solo un barlume di speranza, la porta al negoziato non può essere chiusa, finché c'è un'opportunità, anche se pari all'1%, "è necessario impegnarsi al 100% per raggiungere la pace".Il ministro degli Esteri russo Lavrov aveva sottolineato che la disponibilità della Russia ai negoziati rimane invariata. Il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente affermato che le autorità russe non hanno mai rifiutato e mai rifiutato i negoziati, ha avvertito che coloro che rifiutano, e lo sta facendo l'Ucraina su istruzioni dirette degli sponsor occidentali, dovrebbero capire che più ritardano i negoziati, più difficile sarà per loro a negoziare.

