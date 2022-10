La Turchia può fornire energia all'Europa dipendente dal gas russo

"Questa è una soluzione di punta per il problema dei prezzi alti che gettano il mondo nella recessione. In questo senso, come ha detto il nostro presidente, è bene che la Turchia sia disposta ad assumere una totale responsabilità e a fare un passo per aiutare il mondo intero, e specialmente l'Europa, in questa lotta per il gas" ha affermato il ministro, citato dalla testata turca Star.