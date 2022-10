https://it.sputniknews.com/20221031/gli-usa-vogliono-inviare-bombardieri-nucleari-b-52-in-australia-per-le-tensioni-con-la-cina-16636102.html

Gli USA vogliono inviare bombardieri nucleari B-52 in Australia per le tensioni con la Cina

I militari statunitensi hanno elaborato un piano che implica l'installazione di bombardieri strategici B-52 per missioni rotative a lungo raggio. 31.10.2022, Sputnik Italia

Secondo ABC, il Pentagono ha riferito di voler creare un'"installazione di operazioni di squadriglia", compreso un centro manutenzione e un'area di stazionamento per sei bombardieri B-52 in una base della Forza Aerea Reale dell'Australia.L'espansione della base australiana costerà milioni di dollari e dovrebbe essere pronta entro il 2026. Dopo i lavori, la base potrà appoggiare operazioni strategiche e svolgiere svariati compiti.Sebbene non ci sia stato un comunicato ufficiale a riguardo, una fonte ha affermato a Reuters che il piano per stabilizzare le "installazioni destinate ai bombardieri" è in corso.Al momento, gli USA stanno già costruendo un grande deposito di combustibile per l'aviazione nella regione di Darwin, in Austrália, a 320 chilometri dalla base aerea di Tindal.

