https://it.sputniknews.com/20221031/crisi-nagorno-karabakh-leader-di-armenia-e-azerbaigian-a-sochi-per-incontrare-putin-16637191.html

Crisi Nagorno-Karabakh, leader di Armenia e Azerbaigian a Sochi per incontrare Putin

Crisi Nagorno-Karabakh, leader di Armenia e Azerbaigian a Sochi per incontrare Putin

Il premier armeno Nikol Pashinyan e il presidente azero Ilham Aliyev sono arrivati ​​oggi a Sochi per prendere parte ai colloqui con il presidente russo... 31.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-31T15:06+0100

2022-10-31T15:06+0100

2022-10-31T15:06+0100

tensione nel nagorno-karabakh

nagorno-karabakh

armenia

azerbaigian

ilham aliyev

nikol pashinyan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/239/75/2397589_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f7c5cfac0cf5cd297c975b0172e1ed38.jpg

Anche il vicepremier Mher Grigoryan, il ministro degli Esteri Ararat Mirzoyan e il segretario del Consiglio di Sicurezza Armen Grigoryan sono volati a Sochi con Pashinyan. Come riportato in precedenza dall'ufficio stampa del Cremlino, Putin, Pashinyan e Aliyev intendono prendere in considerazione l'attuazione degli accordi trilaterali tra i leader di Russia, Azerbaigian e Armenia dello scorso 9 novembre 2020, 11 gennaio e 26 novembre 2021 e discutere gli ulteriori passi per rafforzare la stabilità e sicurezza nel Transcaucaso.

nagorno-karabakh

armenia

azerbaigian

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

tensione nel nagorno-karabakh, nagorno-karabakh, armenia, azerbaigian, ilham aliyev, nikol pashinyan