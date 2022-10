Putin ha porto le sue condoglianze al Presidente della Corea del Sud dopo la tragedia di Seoul

"Per favore accetti le mie più sentite condoglianze in relazione alla morte delle tante persone a seguito del tragico incidente di Seoul. Chiedo di trasmettere le parole di sincera solidarietà e sostegno alle famiglie e agli amici delle vittime, così come gli auguri per una pronta guarigione a tutte le vittime", recita il testo del telegramma pubblicato sul sito del Cremlino.