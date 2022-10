Secondo il portavoce, questi contatti mirano anche alla ripresa e alla piena attuazione dell'iniziativa per promuovere l'esportazione di cibo e fertilizzanti dall'Ucraina, nonché alla rimozione degli ostacoli rimanenti all'esportazione di prodotti e fertilizzanti russi. Secondo Dujarric, Guterres è profondamente preoccupato per la situazione in corso e gli sviluppi della situazione.

Guterres intende ottenere la ripresa della partecipazione della Russia all'accordo sul grano

© AP Photo / Yuki Iwamura O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, faz comentários antes da conferência de revisão do Tratado sobre a Não Proliferação de Armas Nucleares. © AP Photo / Yuki Iwamura

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sta "conducendo contatti attivi" per ottenere la ripresa della partecipazione della Russia alla "Iniziativa per i cereali del Mar Nero" per l'esportazione di cibo dai porti ucraini, ha affermato in un commento il rappresentante ufficiale del segretario generale Stefan Dujarric.