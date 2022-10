https://it.sputniknews.com/20221030/cremlino-volonta-usa-di-considerare-preoccupazioni-russia-potrebbe-portare-a-colloqui-putin-biden-16631688.html

Cremlino: volontà USA di considerare preoccupazioni Russia potrebbe portare a colloqui Putin-Biden

Cremlino: volontà USA di considerare preoccupazioni Russia potrebbe portare a colloqui Putin-Biden

Negli ultimi giorni, le tensioni sono aumentate sullo sfondo dell’operazione speciale in Ucraina, poiché Mosca ha avvertito che Kiev avrebbe in programma una... 30.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-30T11:30+0100

2022-10-30T11:30+0100

2022-10-30T11:30+0100

usa

russia

vladimir putin

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/15957831_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_839be96bfad21c3d060b3f4d8a03b6a9.jpg

Secondo il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, se gli Stati Uniti sono pronti ad affrontare le preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza e ad adoperarsi per migliorare le relazioni tra i due paesi, allora questa potrebbe essere una piattaforma di partenza per dei colloqui Putin-Biden. Rispondendo a una domanda su cosa possa costituire una base per i negoziati, Peskov ha affermato che potrebbe essere il desiderio di Washington di tornare allo status quo di dicembre-gennaio. La dichiarazione arriva dopo che all'inizio di ottobre lo stesso presidente russo aveva notato che non c'è bisogno di colloqui con Biden, poiché non esiste una piattaforma per negoziare. A dicembre, la Russia aveva emesso una bozza per le garanzie di sicurezza, invitando gli Stati Uniti e la NATO a tenere colloqui per discuterne al fine di allentare le tensioni. Le garanzie prevedevano importanti restrizioni al dispiegamento di truppe, missili ed equipaggiamento militare, nonché un limite all'espansione della NATO, per tenere l'Ucraina fuori dal blocco. Tuttavia, l'Alleanza rispose ribadendo che non avrebbe abbandonato la sua politica della porta aperta e Washington rifiutò di tenere colloqui sulle preoccupazioni della Russia.

usa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, russia, vladimir putin, joe biden