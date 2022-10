https://it.sputniknews.com/20221029/repubblicani-contro-i-finanziamenti-allucraina-con-gli-attivi-russi-congelati-16629761.html

Repubblicani contro i finanziamenti all'Ucraina con gli attivi russi congelati

Un gruppo di Repubblicani della Camera e del Senato degli Stati Uniti si oppone ad una disposizione della Legge del National Defense Authorization Act (NDAA)... 29.10.2022, Sputnik Italia

Secondo la testata, un gruppo di Repubblicani ha affermato che la disposizione non è stata "discussa completamente" e ha messo in dubbio l'efficacia di tale misura. Inoltre, il gruppo ritiene che tale disposizione deve essere valutata dal comitato giudiziario della Camera e del Senato USALaura Peavey, portavoce dei Repubblicani nel Comitato dei Servizi Finanziari della Camera, ha detto al giornale che la disposizione ha incontrato un'ampia resistenza, sebbene sia già stata approvata alla Camera con favore bipartisan.Un funzionario democratico vicino all'NDAA ha riferito al Post che "è possibile che questi funzionari repubblicani stiano bloccando il provvedimento perché pensano che in futuro ci impegneremo in sforzi negoziali".Il bilancio della Difesa degli USA dovrà essere adottato entro la fine del 2022. Prima di tutto, la Camere dei Deputati e il Senato approvano i progetti di bilancio della Difesa e poi stilano il documento.Se un numero sufficiente di congressisti vota a favore del documento, questo verrà inviato al presidente USA Joe Biden per essere sancito.

