Mosca terrà conto della modernizzazione delle bombe atomiche USA in Europa - min. Esteri russo

Mosca terrà conto della modernizzazione delle bombe atomiche USA in Europa - min. Esteri russo

La Russia terrà conto della modernizzazione delle bombe nucleari statunitensi dispiegate nei paesi europei nella sua pianificazione militare e adotterà tutte... 29.10.2022

2022-10-29T17:10+0200

2022-10-29T17:10+0200

2022-10-29T17:10+0200

"Non possiamo non notare i piani per modernizzare le armi nucleari, quelle bombe a caduta libera che sono in Europa. Gli Stati Uniti le stanno modernizzando, aumentando la loro precisione e riducendo la potenza di una carica nucleare, ovvero stanno trasformando queste armi in un "arma da campo di battaglia", riducendo così la soglia nucleare", ha affermato il diplomatico. Secondo questi, Mosca sta anche osservando con attenzione la sostituzione dei veicoli americani per l’utilizzo di questo tipo di armi. Grushko ha aggiunto che oltre a questo, la stessa NATO "ha già preso decisioni per rafforzare la componente nucleare nei piani militari dell'alleanza, renderla più visibile, aumentare il numero delle esercitazioni con scenario nucleare, coinvolgere l'aviazione strategica statunitense nelle esercitazioni, che è diventato volare nel Regno Unito e poi volare lungo i nostri confini". La combinazione di questi fattori, ha affermato, "è oggetto della nostra attenzione, anche dal punto di vista della pianificazione militare e dell'adozione di tutte le altre misure necessarie per garantire in modo affidabile la nostra sicurezza e difesa". In precedenza, il quotidiano Politico, citando un cablogramma diplomatico e fonti a conoscenza della situazione, ha riferito che gli Stati Uniti hanno accelerato il dispiegamento della bomba atomica B61-12 modernizzata presso le basi NATO in Europa. Secondo Politico, il programma di ammodernamento della bomba atomica da 10 miliardi di dollari è progettato per sostituire le armi precedenti, comprese un centinaio di bombe immagazzinate nelle basi aeree in Germania, Italia, Belgio, Olanda e Turchia. Secondo la pubblicazione, la consegna della versione aggiornata della bomba era originariamente prevista per la primavera del 2023. Tuttavia, secondo un cablogramma diplomatico, funzionari statunitensi hanno detto agli alleati della NATO durante una riunione a porte chiuse a Bruxelles in ottobre, che ciò sarebbe previsto già per dicembre di quest'anno. In precedenza, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha affermato che Washington è impegnata nella completa modernizzazione di tutti i componenti della sua triade nucleare.

