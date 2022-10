https://it.sputniknews.com/20221029/le-forze-armate-russe-hanno-respinto-un-tentativo-di-sbarco-alla-centrale-nucleare-di-zaporozhye-16628470.html

Le forze armate russe hanno respinto un tentativo di sbarco alla centrale nucleare di Zaporozhye

Le forze armate russe hanno respinto un tentativo di sbarco alla centrale nucleare di Zaporozhye

L'esercito russo ha respinto un tentativo di sbarco ucraino nell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhya, ha detto Vladimir Rogov, presidente del... 29.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-29T11:35+0200

2022-10-29T11:35+0200

2022-10-29T11:35+0200

la situazione in ucraina

nucleare

centrale nucleare

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/16293584_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_009fa56fbe5eb043e8330c73a5c40397.jpg

Le autorità si riservano di specificare in un secondo momento il numero di battelli da combattimento coinvolti nell'operazione. Zaporozhye NPP è il più grande impianto di questo tipo in Europa in termini di numero di unità e capacità installata. Da marzo, la struttura è controllata dall'esercito russo. Le forze armate ucraine effettuano regolarmente attacchi di artiglieria contro Energodar e nei territori nelle vicinanze della centrale nucleare.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nucleare, centrale nucleare, russia, ucraina