Il primo ministro armeno è pronto ad accettare un documento di accordo con Baku a Sochi

Il primo ministro armeno è pronto ad accettare un documento di accordo con Baku a Sochi

Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan si è detto pronto ad accettare e firmare a Sochi il 31 ottobre, nell’incontro programmato con i presidenti russo... 29.10.2022, Sputnik Italia

"Nella riunione di lunedì a Sochi, sono pronto ad accettare ufficialmente e, se necessario, a firmare sotto forma di dichiarazione tripartita, un documento sul raggiungimento di un accordo sulla base di 15 punti. Vale a dire, accettare questo documento come base per la firma di un trattato di pace tra l'Armenia e l'Azerbaigian", ha affermato Pashinyan al congresso del partito del ‘Contratto civile’ al potere. Il premier armeno ha altresì negato che ci siano proposte russe e occidentali per un accordo armeno-azero, osservando che ci sono percezioni diverse. "Il problema che voglio toccare è il contenuto della soluzione della questione del Nagorno-Karabakh o alcune formulazioni intorno al Nagorno-Karabakh. Recentemente, stanno cercando di creare l'impressione che ci sia una proposta russa positiva per noi e una negativa proposta dell'Occidente, e il governo armeno avrebbe rifiutato la proposta russa, accettando quella occidentale. Questo non ha nulla a che fare con la realtà. Ci sono percezioni russe e occidentali e l'Armenia ha concordato con l'intesa russa e ha raggiunto un accordo di principio a gennaio 2021", ha detto Pashinyan.

