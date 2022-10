https://it.sputniknews.com/20221029/flotta-del-mar-nero-coinvolta-nella-baia-di-sebastopoli-in-un-attacco-droni-16627989.html

Flotta del Mar Nero coinvolta nella baia di Sebastopoli in un attacco droni

Le navi della flotta del Mar Nero stanno respingendo un attacco di droni nelle acque della baia di Sebastopoli, ha affermato il governatore di Sebastopoli... 29.10.2022, Sputnik Italia

Per comunicare con la parte settentrionale della città, le autorità hanno messo a disposizione più autobus. Il giorno prima, Razvozhaev aveva affermato che dopo il recente tentativo delle forze armate ucraine di attaccare il Balaklava TPP (centrale elettrica che fornisce Sebastopoli) utilizzando un drone, la città aveva rafforzato la protezione delle infrastrutture critiche. I rappresentanti della flotta del Mar Nero hanno anche parlato dell'adozione di misure speciali per contrastare possibili sabotaggi in Crimea.

