Eurocommissione: restituire i 300 miliardi alla Russia se questa aiuta l'Ucraina

Eurocommissione: restituire i 300 miliardi alla Russia se questa aiuta l'Ucraina

L'Europa potrebbe ritenere le riserve auree della Russia di 300 miliardi come garanzia, fino a quando Mosca non prenderà parte alla ricostruzione dell'Ucraina... 29.10.2022

2022-10-29T18:29+0200

2022-10-29T18:29+0200

2022-10-29T18:29+0200

"Secondo me, è come minimo possibile che questi 300 miliardi di euro si possano tenere come garanzia, fino a che la Russia non prenda parte volontariamente alla ricostruzione dell'ucraina", ha detto Reynders durante un'intervista con un media del gruppo Funke.La Commissione Europea ha presentato il 25 maggio la proposta per la possibile confisca degli attivi russi congelati nonché per l'inclusione delle violazioni delle sanzioni nell'elenco dei reati nell'Unione europea. Come ha successivamente affermato il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders, la direttiva corrispondente sarà adottata a ottobre, ma finora non sono state divulgate informazioni specifiche sui tempi di adozione del documento. Secondo il commissario europeo, dopo l'adozione della direttiva, il tentativo di aggirare le sanzioni sarà incluso nell'elenco dei reati penali in tutta l'Unione europea, aprendo la strada alla confisca dei beni aziendali russi.In precedenza, i rappresentanti dell'UE avevano annunciato la possibile confisca dei fondi congelati russi se fosse stato creato un quadro legislativo appropriato. Secondo la Commissione Europea, i paesi dell'UE hanno già congelato oltre 17,4 miliardi di euro di attività commerciali russe.I paesi dell'UE hanno già introdotto otto pacchetti di sanzioni contro la Russia dalla fine di febbraio, a causa della situazione in Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha affermato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale. Secondo questi, l'obiettivo principale dell'Occidente è peggiorare la vita di milioni di persone.

