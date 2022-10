https://it.sputniknews.com/20221029/drone-da-ricognizione-americano-partito-dalla-sicilia-e-volato-vicino-alla-crimea-16628084.html

Drone da ricognizione americano partito dalla Sicilia è volato vicino alla Crimea

Drone da ricognizione americano partito dalla Sicilia è volato vicino alla Crimea

Secondo il sito web Flightradar24 il drone da ricognizione sarebbe decollato dall'aeroporto nella piana di Catania alle 04:44 ora italiana 29.10.2022, Sputnik Italia

Un drone da ricognizione americano Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, che secondo i dati di servizio di Flightradar24 dovrebbe essere decollato dalla base di Sigonella, in Sicilia, ha volato per diverse ore a un'altitudine di 17 chilometri sopra le acque neutrali del Mar Nero vicino alla Crimea.In precedenza, il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, aveva affermato che le navi della flotta del Mar Nero stavano respingendo l'attacco dei droni nelle acque della baia di Sebastopoli. Secondo il servizio, l'aereo appartiene alla US Air Force e ha il numero di registrazione 11-2046, nominativo Forte-10. Secondo il produttore, il veicolo aereo senza pilota Global Hawk è progettato per la ricognizione e la sorveglianza. È in grado di volare ad alta quota per più di 30 ore, è progettato per ricevere immagini ad alta risoluzione di vaste aree della terra in tempo quasi reale ed è in grado di funzionare con qualsiasi condizione atmosferica e a qualsiasi ora del giorno. Inoltre, tali dispositivi vengono utilizzati per supportare la comunicazione come ripetitori. Utilizzato dalla US Air Force dal 2001, il Global Hawk "identifica potenziali minacce, consentendo ai comandanti di acquisire una migliore comprensione della loro area di interesse", secondo il sito Web del produttore.

