https://it.sputniknews.com/20221029/aperta-nuova-comunicazione-aerea-con-il-laos-dallaeroporto-russo-di-vladivostok-16628360.html

Aperta nuova comunicazione aerea con il Laos dall'aeroporto russo di Vladivostok

Aperta nuova comunicazione aerea con il Laos dall'aeroporto russo di Vladivostok

La cerimonia di apertura delle comunicazioni aeree tra la città russa orientale di Vladivostok e la capitale laotiana di Vientiane si è svolta all'aeroporto di... 29.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-29T11:29+0200

2022-10-29T11:29+0200

2022-10-29T11:29+0200

laos

russia

aereo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/713/33/7133341_0:92:1201:767_1920x0_80_0_0_094e6e28e054d01644808dc853b51394.jpg

Questo è il primo volo internazionale regolare lanciato da Vladivostok da molto tempo. Ural Airlines opererà voli tra il soggetto federale russo di Primorye e il Laos ogni settimana il sabato. In precedenza, la compagnia RusAzia, che organizza i voli, aveva detto a Sputnik che il costo dei biglietti di andata e ritorno in classe economica nella stagione autunnale sarebbe stato di 105.000 rubli (1700 euro circa). Alla cerimonia di apertura, il direttore ad interim dell'aeroporto, Denis Chmutov, ha osservato che grazie al nuovo volo i turisti russi potranno non solo visitare il Laos ma anche viaggiare in tutto sud-est asiatico. Lo stesso giorno, Alexander Virich, console onorario del Laos a Vladivostok, ha detto a Sputnik che dalla città potrebbe presto essere inaugurato anche un volo diretto per il Myanmar. All'inizio di ottobre, l'ambasciatore del Myanmar a Mosca, Lwin Oo, ha dichiarato a Sputnik che il Myanmar è impegnato in negoziati con Mosca sull'istituzione di voli diretti e prevede di lanciare voli charter e cargo da Yangon a Mosca via Novosibirsk entro la fine del 2022.

laos

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

laos, russia, aereo