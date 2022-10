https://it.sputniknews.com/20221028/polonia-pubblica-elenco-richieste-risarcimento-a-germania-per-seconda-guerra-mondiale-16627405.html

Polonia pubblica elenco richieste risarcimento a Germania per Seconda Guerra Mondiale

Polonia pubblica elenco richieste risarcimento a Germania per Seconda Guerra Mondiale

Il ministero degli Esteri polacco ha pubblicato un elenco completo delle richieste di risarcimento contro la Germania per i danni subiti durante la Seconda... 28.10.2022, Sputnik Italia

In precedenza, le autorità polacche avevano dichiarato di voler chiedere 6,2 trilioni di złoty (circa 1,3 trilioni di euro) dalla Germania come risarcimento per i danni della seconda guerra mondiale. All'inizio di ottobre, una nota relativa era stata inviata in Germania tramite il ministero degli Affari esteri.Il governo tedesco ha ripetutamente affermato di non avere intenzione di effettuare pagamenti alla Polonia: a Berlino credono di aver già pagato riparazioni piuttosto ingenti e non c'è motivo di dubitare del rifiuto delle riparazioni della Polonia nel 1953. Oggi il ministero degli Esteri polacco ha pubblicato l’elenco con le richieste contenute nella nota diplomatica "sulla questione del risarcimento dei danni causati dalla Germania a seguito dell'aggressione e dell'occupazione tedesca nel 1939-1945". Il risarcimento richiesto, per l’esattezza di 6 trilioni 220 miliardi 609 milioni di zloty (circa 1,3 trilioni di euro), comprende risarcimento per le vittime e familiari dell'aggressione e dell'occupazione tedesca, nonché viene richiesta la restituzione di beni sottratti alla Polonia che si trovano ancora sul territorio della Germania. Tra le altre richieste:

