L'UE ammette la possibilità della sconfitta dell'Ucraina, ha affermato il primo ministro polacco

L'UE ammette la possibilità della sconfitta dell'Ucraina, ha affermato il primo ministro polacco

Alcuni capi di paesi dell'UE ammettono che il conflitto in Ucraina possa concludersi con la sconfitta di Kiev, scrive il giornale Rzeczpospolita, dove viene... 28.10.2022, Sputnik Italia

"Ho avuto l'impressione che alcuni leader dell'UE preferirebbero che le cose tornassero come prima, supponendo che il conflitto possa finire con la sconfitta dell'Ucraina", ha detto il politico, il quale tuttavia non ha voluto nominare coloro che la pensano così ma pur ribadendo che la tendenza sia noti. Il primo ministro polacco ha inoltre criticato la Germania per l'assistenza insufficientemente attiva a Kiev.

