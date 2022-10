https://it.sputniknews.com/20221028/la-polonia-dice-che-non-sta-negoziando-armi-nucleari-statunitensi-ma-sarebbe-molto-interessata-16626567.html

La Polonia non sta negoziando il dispiegamento di armi nucleari americane sul suo territorio, ma è molto interessata a questo, ha detto al canale televisivo... 28.10.2022, Sputnik Italia

In precedenza, il presidente polacco Andrzej Duda, aveva affermato che il dispiegamento di armi nucleari americane in Polonia è un argomento aperto. Crede che la Polonia potrebbe prendere parte al programma di condivisione nucleare. Nell'ambito di questo programma, gli stati europei della NATO ospitano e immagazzinano armi nucleari statunitensi. "Siamo molto interessati a schierare le forze della NATO in Polonia e siamo interessati a partecipare al programma di condivisione nucleare", ha aggiunto.

