Il ministro Difesa ha annunciato il completamento della mobilitazione parziale in Russia

Il ministro Difesa ha annunciato il completamento della mobilitazione parziale in Russia

Il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha riferito al presidente Vladimir Putin sull'andamento della mobilitazione parziale.

"Più di 1.300 rappresentanti delle autorità esecutive a vari livelli sono stati chiamati e inviati alle armi, oltre 27.000 imprenditori, 13.000 cittadini, senza attendere la citazione, hanno espresso il desiderio di compiere il loro dovere e sono stati inviati alle truppe come volontari. La media l'età dei cittadini mobilitati è di 35 anni", ha detto. Attualmente, secondo il capo del ministero della Difesa, si stanno formando 218mila persone. 82.000 hanno già completato il loro addestramento e sono state inviate nell'area dell'operazione militare speciale in Ucraina, di cui oltre 41.000 operano come parte delle unità militari. Coloro che partecipano alle ostilità riceveranno lo status di veterano e un corrispondente pacchetto di benefici sociali. Il ministro ha osservato che gli uffici di registrazione e arruolamento militari continueranno a reclutare truppe ma solo accettando volontari e candidati per il servizio a contratto. La mobilitazione parziale era stata annunciata in Russia dal 21 settembre. Come spiegato da Shoigu, si è resa necessaria dal momento che urge controllare una linea di contatto nei territori liberati in Ucraina lunga oltre mille chilometri.

