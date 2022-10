Gli Stati Uniti smantellano la bomba atomica più potente del mondo

https://it.sputniknews.com/20221028/gli-stati-uniti-smantellano-la-bomba-atomica-piu-potente-del-mondo-16626679.html

Secondo la strategia di difesa nazionale statunitense pubblicata dal Pentagono, gli Stati Uniti disattiveranno la bomba termonucleare B83-1, che è la più... 28.10.2022, Sputnik Italia

Si noti che nel prossimo futuro si prevede di utilizzare altre opportunità esistenti per creare una minaccia per "obiettivi difficili da raggiungere e fortemente interrati".Secondo il documento, "per una migliore sconfitta di tali obiettivi", il dipartimento della difesa svilupperà un nuovo mezzo "lavorando con i suoi partner interdipartimentali e attingendo ai concetti esistenti". La potenza della bomba termonucleare B83-1 è di 1,2 megatoni.

