Armenia annuncia disponibilità a relazioni con Azerbaigian su principi proposti da Russia

L'Armenia si impegna a stabilire relazioni internazionali con l'Azerbaigian sui principi proposti dalla Russia ed è pronta a confermarlo all'incontro dei... 28.10.2022, Sputnik Italia

Dopo l’avvenuto accordo preliminare, l'addetto stampa del capo dello stato russo, Dmitry Peskov, ha confermato l’incontro che si terrà a Sochi il 31 ottobre. A sua volta, Pashinyan ha annunciato in parlamento che intende recarsi all’evento su invito della parte russa per incontrare Putin e Aliyev. I precedenti colloqui tra Putin, Aliyev e Pashinyan si erano tenuti sempre a Sochi nel novembre 2021. Oggi, venerdì 28 ottobre, si terrà una sessione straordinaria del Consiglio dell'Organizzazione del Trattato per la Sicurezza Collettiva (CSTO). Come ha confermato Peskov ai giornalisti, si svolgerà, tra l'altro, nell'ambito dei preparativi per l'incontro dei tre leader. In precedenza, Pashinyan aveva affermato che Yerevan avrebbe avviato una riunione straordinaria del CSTO CSC per discutere la situazione al confine con l'Azerbaigian.

