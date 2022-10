https://it.sputniknews.com/20221027/secondo-rapporti-a-dicembre-gli-usa-potrebbero-schierare-una-bomba-nucleare-potenziata-nellue-16624205.html

Secondo rapporti a dicembre gli USA potrebbero schierare una bomba nucleare potenziata nell'UE

Secondo rapporti a dicembre gli USA potrebbero schierare una bomba nucleare potenziata nell'UE

Gli Stati Uniti hanno accelerato il dispiegamento della bomba nucleare B61-12 modernizzata presso le basi NATO in Europa, puntando alla dotazione per fine 2022... 27.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-27T14:37+0200

2022-10-27T14:37+0200

2022-10-27T14:37+0200

usa

ue

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/828/13/8281327_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_ec572d092ae051c61670f5c018f0430b.jpg

Secondo il quotidiano, la consegna della versione aggiornata della bomba era originariamente prevista per la primavera del 2023. Tuttavia, secondo un cablogramma diplomatico, funzionari statunitensi avrebbero detto agli alleati della NATO durante una riunione a porte chiuse a Bruxelles in ottobre che il dispiegamento sarebbe stato anticipato a dicembre di quest'anno. La decisione è stata presa alla luce della crisi ucraina e delle minacce percepite provenienti dalla Russia, sebbene il Pentagono si sia astenuto dal tracciare esplicitamente collegamenti, ha affermato il quotidiano. Esperti hanno detto a Politico, altro quotidiano americano, che la decisione degli Stati Uniti sarebbe più probabilmente rivolta all'Europa che alla Russia. Un esperto lo ha descritto come "un modo per rassicurare gli alleati quando si sentono particolarmente minacciati dalla Russia". Nel dicembre 2021, è stato riferito che il complesso militare-industriale degli Stati Uniti aveva consegnato al Dipartimento della Difesa il primo campione di produzione della bomba atomica B61-12 aggiornata. La bomba aerea B61 è in servizio dal 1968 con diverse modifiche. La nuova bomba può essere sganciata dai bombardieri strategici B2 e B-21, nonché dai caccia F-15, F-16, F-35 e Tornado.

usa

ue

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, ue, ue