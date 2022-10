https://it.sputniknews.com/20221027/quello-che-si-sa-sui-biolab-del-pentagono-al-di-fuori-degli-stati-uniti-16624564.html

Quello che si sa sui biolab del Pentagono al di fuori degli Stati Uniti

Il Consiglio di sicurezza dell'ONU esaminerà una bozza di risoluzione russa che chiede la creazione di una commissione per indagare sulle attività dei...

Secondo la Federazione Russa, gli Stati Uniti avrebbero schierato una rete di laboratori biologici in numerosi stati vicini alla Russia, dove, sotto gli auspici del dipartimento della difesa statunitense, si lavora con virus pericolosi e altri agenti patogeni. La parte americana sostiene che i laboratori agiscono nell'interesse della sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi alleati e rifiuta la versione della possibile creazione di armi biologiche in queste istituzioni. Ufficio per la riduzione delle minacce del Dipartimento della Difesa Dal 1998, la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) opera nel sistema del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Questa organizzazione ha il compito di contrastare la minaccia rappresentata dalle armi di distruzione di massa (Armi di distruzione di massa, armi nucleari, chimiche e biologiche); sviluppa misure e mezzi per proteggere le forze armate e la popolazione degli Stati Uniti e dei suoi alleati in caso di utilizzo di armi di distruzione di massa. La DTRA è stata costituita il 1 ottobre 1998 durante la riorganizzazione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e la fusione della precedentemente esistente Agenzia per le armi speciali della difesa, Agenzia di ispezione in loco e Amministrazione per la sicurezza delle tecnologie di difesa, nonché il programma cooperativo di riduzione delle minacce, noto anche come programma Nunn-Lugar, nel quadro del quale gli Stati Uniti hanno assistito i paesi dell'ex URSS nello smaltimento di armi nucleari e chimiche dismesse). Il Pentagono ha implementato il programma di riduzione della minaccia biologica e il programma di impegno biologico cooperativo. Nell'ambito di tali programmi, sono stati conclusi accordi con i governi di alcuni paesi per contrastare congiuntamente la minaccia di infezioni particolarmente pericolose (compresi focolai di malattie "causate intenzionalmente o accidentalmente"). Secondo l'ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina, parte del coordinamento del lavoro dei laboratori biologici viene svolto attraverso il Centro scientifico e tecnologico ucraino (STCU, STCU, con sede a Kiev). Il Centro è stato istituito nel 1993 su iniziativa di Stati Uniti, Canada e Svezia per fornire supporto a scienziati e specialisti coinvolti nello sviluppo delle armi di distruzione di massa e della tecnologia missilistica sovietiche. Gli attuali paesi membri della STCU sono Azerbaigian, Canada, Georgia, Moldavia, Svezia, Ucraina, USA, Uzbekistan e Unione Europea.Le preoccupazioni della Russia Per la prima volta, Gennady Onishchenko (capo di Rospotrebnadzor nel 2004-2013, l’agenzia federale russa per la difesa dei consumatori e della salute) ha annunciato una possibile minaccia da parte dei biolaboratori con partecipazione americana. Nel 2011-2013 ha ripetutamente affermato che la peste suina africana, i cui focolai dal 2007 sono stati registrati sul territorio di 24 entità costituenti della Federazione Russa (più di 440mila capi di maiale sono stati distrutti durante l'eliminazione dei focolai), potrebbe essere arrivata in Russia dalla Georgia. Il capo del Rospotrebnadzor ha definito ciò che stava accadendo una "situazione introdotta artificialmente" e un "sabotaggio economico" e ha menzionato il Centro georgiano-americano di ricerca sulla salute pubblica Richard Lugar nella periferia di Tbilisi come possibile fonte del virus. Il 31 dicembre 2015, il presidente russo Vladimir Putin ha approvato la Strategia di sicurezza nazionale della Federazione Russa con suo decreto, che menzionava l'espansione della rete dei laboratori biologici militari statunitensi sul territorio degli stati confinanti con la Russia. Il documento sottolineava "l'incertezza riguardo al possesso di armi biologiche da parte di Stati stranieri e al loro potenziale sviluppo e produzione". Il 4 ottobre 2018, il maggiore generale Igor Kirillov, capo delle truppe di difesa dalle radiazioni, sostanze chimiche e biologiche (RCBZ) delle forze armate russe, ha annunciato che gli Stati Uniti avevano lanciato un vasto programma biologico militare sul territorio degli stati adiacenti alla Russia. Il 15 gennaio 2019, il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Nikolai Patrushev ha dichiarato in un'intervista alla Rossiyskaya Gazeta che ci sono circa 200 "laboratori militari biologici" statunitensi nel mondo e "le loro attività hanno poco in comune con la pacifica scienza”. Il 29 aprile 2020 il ministero degli Esteri cinese ha evidenziato il pericolo dell'esistenza di laboratori biologici statunitensi sul territorio dell'ex URSS. Biolaboratori statunitensi in Ucraina Il 29 agosto 2005, il Ministero della Salute dell'Ucraina e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti hanno firmato un accordo nel campo della riduzione della minaccia biologica. Il documento prevedeva la creazione in Ucraina di una rete di laboratori specializzati nella determinazione dei patogeni delle malattie infettive. Ad agosto 2017 l'organizzazione hacker CyberBerkut ha pubblicato materiali di indagine, secondo i quali, dal 2009, sono stati attrezzati nel Paese 15 laboratori biologici appartenenti al Ministero della Salute. Nel 2020, i deputati della Verkhovna Rada dell'Ucraina del partito ‘Piattaforma di opposizione – per la vita’ Viktor Medvedchuk e Renat Kuzmin, hanno chiesto alle autorità ucraine di controllare le attività dei laboratori, dopo la cui comparsa erano stati rilevati focolai di malattie pericolose sul territorio ucraino. In risposta, l'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev ha riferito che il programma di riduzione delle minacce biologiche stava lavorando in Ucraina con il governo ucraino "per garantire lo stoccaggio consolidato e sicuro di agenti patogeni e tossine minacciose in strutture governative appropriate, in modo che la ricerca pacifica e lo sviluppo di vaccini possa essere eseguito". Dati ottenuti dopo l'inizio di un'operazione militare speciale delle forze armate russe in Ucraina Il 6 marzo 2022, il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov, ha affermato che le forze armate russe, durante l'operazione speciale in Ucraina, hanno scoperto testimonianze oggettive di un programma biologico militare in corso finanziato dagli Stati Uniti. Secondo Konashenkov, i documenti ricevuti confermano che componenti di armi biologiche venivano sviluppati nei biolaboratori ucraini nelle immediate vicinanze del territorio russo. Igor Kirillov, il capo delle truppe RCHBZ delle forze armate della Federazione Russa, ha presentato un rapporto secondo il quale è stata formata una rete di oltre 30 laboratori biologici sul territorio dell'Ucraina, che può essere suddivisa in laboratori di ricerca e laboratori sanitario-epidemiologici. Secondo Igor Kirillov, il 24 febbraio, giorno in cui è iniziata l'operazione militare speciale delle forze armate russe in Ucraina, tutti i laboratori hanno ricevuto l'incarico dal Ministero della Salute dell'Ucraina di distruggere completamente i bioagenti lì immagazzinati. Come riportato dal dipartimento della Difesa russo, le attività dei laboratori biologici hanno già portato ad un aumento incontrollabile dell'incidenza di infezioni particolarmente pericolose in Ucraina, tra cui rosolia, difterite, tubercolosi e morbillo. Secondo i dati ricevuti dal ministero della Difesa russo, gli Stati Uniti hanno stanziato circa 200 milioni di dollari per finanziare il programma. Il 10 marzo, il maggiore generale Igor Konashenkov ha affermato che nei laboratori biologici creati e finanziati in Ucraina "sono stati effettuati esperimenti con campioni di coronavirus provenienti da pipistrelli". Successivamente, Igor Kirillov, capo delle truppe RCBZ delle Forze armate RF, ha dichiarato che la Fondazione Hunter Biden (figlio del presidente degli Stati Uniti Joseph Biden) e la Fondazione Soros, erano coinvolte nel finanziamento delle attività di 30 laboratori ucraini in 14 insediamenti. La reazione di Ucraina e Stati Uniti Il 7 marzo 2022, il ministero degli Esteri ucraino ha dichiarato che il Paese non è impegnato nello sviluppo di armi biologiche. La vicesegretaria di Stato americana Victoria Nuland, parlando il 9 marzo in un'audizione alla commissione per gli affari esteri del Senato degli Stati Uniti, ha ammesso che ci sono siti in Ucraina in cui è stata condotta la ricerca nel campo della biologia e Washington ha cercato di impedire che finissero sotto il controllo delle forze russe. Secondo lei, il Dipartimento di Stato era "preoccupato che l'esercito russo potesse tentare di prenderli sotto controllo". Il 9 giugno, il Pentagono ha riferito che le autorità statunitensi negli ultimi 20 anni hanno fornito supporto a 46 diversi laboratori civili, strutture sanitarie e centri diagnostici delle malattie in Ucraina, ma che l'interazione sarebbe stata effettuata per scopi pacifici. Secondo l'esercito americano, in Ucraina non ci sono programmi di armi nucleari, biologiche o chimiche.

