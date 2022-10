https://it.sputniknews.com/20221027/mosca-gli-usa-cercano-di-destabilizzare-la-situazione-nei-territori-confinanti-con-lafghanistan-16623801.html

Mosca: gli USA cercano di destabilizzare la situazione nei territori confinanti con l'Afghanistan

Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno cercando di destabilizzare la situazione sui territori confinanti con l'Afghanistan, ha detto a Sputnik il viceministro... 27.10.2022, Sputnik Italia

"Attualmente Stati Uniti e loro alleati continuano a giocare i loro giochi geopolitici, contribuendo attentamente alla destabilizzazione della situazione sia in Afghanistan che nei territori confinanti con esso", ha affermato Syromolotov, il quale ha aggiunto come questa situazione mostri in azione il già noto concetto di ‘caos controllato’.I talebani* hanno preso il potere in Afghanistan nell'agosto del 2021, innescando il crollo del governo sostenuto dagli Stati Uniti e accelerando il ritiro delle truppe di Washington. Il 31 agosto dello stesso anno, le forze statunitensi hanno completato il ritiro dal Paese, ponendo fine alla presenza militare durata 20 anni.*Organizzazione sotto sanzioni ONU per attività terroristiche

