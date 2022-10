L'Occidente dovrà avviare un dialogo paritario con i nuovi centri del mondo multipolare

"Seppur non ideale, ma funzionante, capace di rendere il nostro mondo più stabile e sicuro. Sapete, io ho sempre creduto e credo in questa forza del buon senso, quindi sono convinto che prima o poi i nuovi centri dell'ordine mondiale multipolare e l'Occidente dovranno avviare una conversazione paritaria su un futuro comune per noi, e prima avverrà, meglio, ovviamente, sarà", ha detto Putin.