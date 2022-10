https://it.sputniknews.com/20221027/la-carenza-di-gnl-promette-inverni-difficili-per-leuropa---presidente-di-novatek-16625587.html

La carenza di GNL promette inverni difficili per L'Europa - presidente di Novatek

La carenza di GNL promette inverni difficili per L'Europa - presidente di Novatek

Il deficit nel mercato del GNL promette inverni difficili per l'Europa, con quello in arrivo che potrebbe essere il più facile dei prossimi tre, ha detto il... 27.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-27T19:30+0200

2022-10-27T19:30+0200

2022-10-27T19:30+0200

unione europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/850/19/8501933_0:167:1599:1066_1920x0_80_0_0_a47965c90664023e3e0b9a43090deb1d.jpg

"Con l'attuale carenza di gas in gasdotto in Europa e la ripresa della domanda in Cina, il carico aggiuntivo sul mercato del Gnl nei prossimi uno o due anni sarà di almeno 60-70 milioni di tonnellate. Ma non vediamo grandi input fino al 2026. Nel 2023, il mondo introdurrà progetti per 18 milioni di tonnellate, nel 2024-11, nel 2025 più o meno lo stesso. Dato che per questo inverno i depositi sono riusciti a riempirsi, forse sarà il più facile dei prossimi tre", ha detto il capo del secondo più grande produttore di gas naturale della Russia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

unione europea