https://it.sputniknews.com/20221026/saudi-aramco-incertezza-sul-mercato-petrolifero-globale-con-il-price-cap-sul-petrolio-russo-16621916.html

Saudi Aramco: incertezza sul mercato petrolifero globale con il price cap sul petrolio russo

Saudi Aramco: incertezza sul mercato petrolifero globale con il price cap sul petrolio russo

L'introduzione di un tetto al prezzo del petrolio russo porterà all'incertezza nel mercato petrolifero globale, ha affermato mercoledì Amin Nasser, CEO della... 26.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-26T15:19+0200

2022-10-26T15:19+0200

2022-10-26T15:19+0200

russia

petrolio

arabia saudita

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/227/36/2273627_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_50c787a14cece2bdd8b744299e9994f4.jpg

Il 7 ottobre l'Unione Europea ha adottato l'ottavo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, che comprende una base legislativa per fissare un tetto massimo di prezzo per le forniture marittime di petrolio russo verso Paesi terzi. Si prevede che il limite di prezzo sarà introdotto il 5 dicembre per il petrolio e il 5 febbraio 2023 per i prodotti petroliferi. È in discussione l'introduzione di un tetto al prezzo del gas.I Paesi occidentali continuano a discutere di varie misure per limitare le entrate della Russia dalle esportazioni di petrolio e gas. Finora ciò non è stato fatto né con l'imposizione di un embargo sul petrolio, anche da parte dell'intera Unione Europea, sui trasporti marittimi, né con il rifiuto volontario delle compagnie straniere. La redistribuzione delle esportazioni, schemi di approvvigionamento alternativi e il "premio delle sanzioni" nelle quotazioni di marchi del petrolio consentono alla Russia di assicurarsi entrate di bilancio anche con vendite a sconto.Il presidente russo Vladimir Putin, commentando l'idea occidentale di limitare i prezzi delle risorse energetiche russe, ha affermato che la Russia non fornirebbe nulla all'estero se ciò fosse contrario ai propri interessi.

russia

arabia saudita

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, petrolio, arabia saudita