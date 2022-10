https://it.sputniknews.com/20221026/politico-macron-intende-umiliare-scholz-a-parigi-16621282.html

Politico: Macron intende umiliare Scholz a Parigi

Il presidente francese Emmanuel Macron umilierà il cancelliere tedesco Olaf Scholz se quest'ultimo si rifiuta di partecipare a una conferenza stampa congiunta... 26.10.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato dal quotidiano, ieri Berlino ha annunciato un incontro dei leader dei due Paesi in presenza dei giornalisti, ma l'Eliseo ha presto annunciato che l'evento non era in programma."Se questa informazione sarà confermata, quello che è successo sarà un grande insulto per Scholz", afferma la pubblicazione.Il giornale ha affermato che i rapporti tra Macron e Scholz sono diventati più tesi a tal punto che litigano anche a causa dei piani per comunicare insieme con la stampa."Rifiutare una conferenza stampa per un leader in visita è una tattica politica che viene solitamente utilizzata come rimprovero. Questo è ciò che Scholz ha fatto di recente quando il primo ministro ungherese Viktor Orban ha visitato Berlino", ha affermato Politico.Il Telegraph ha riferito la scorsa settimana che la strategia di Scholz sul sostegno all'energia nazionale ha fatto infuriare Macron. A Parigi si sono indignati perché Berlino non ha tenuto consultazioni preliminari con il suo partner più vicino dell'UE, e anche perché preferisce le armi americane. Macron ha persino annullato un incontro programmato con Scholz e il portavoce del cancelliere ha ammesso che Francia e Germania non sono riuscite a raggiungere una posizione comune su alcune questioni.

