https://it.sputniknews.com/20221026/lukoil-continua-a-lavorare-in-messico-anche-in-collaborazione-con-eni-16621718.html

Lukoil continua a lavorare in Messico, anche in collaborazione con Eni

Lukoil continua a lavorare in Messico, anche in collaborazione con Eni

Il Messico prosegue la realizzazione di progetti congiunti con la russa Lukoil e l'italiana Eni sullo sviluppo di giacimenti, ma non ci sono informazioni su... 26.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-26T18:31+0200

2022-10-26T18:31+0200

2022-10-26T18:31+0200

russia

italia

messico

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/173/03/1730353_0:417:2899:2048_1920x0_80_0_0_9e5fc24b178a8b1fdd8c35a95279b0af.jpg

"Questi progetti, che stanno andando già da diversi anni, sono in corso. Finora non abbiamo informazioni su nuovi progetti", ha aggiunto Pensado.Lukoil ha iniziato a lavorare in Messico nel luglio 2015, quando è entrata nel progetto di sviluppo del blocco Amatitlan, di cui possiede una quota del 75%. La società, insieme ad Eni, è coinvolta nello sviluppo dei blocchi 10, 12 e 28 nell'offshore del Golfo del Messico. Nel febbraio di quest'anno, Lukoil ha acquisito una partecipazione del 50% nel blocco 4, che è stato sviluppato in collaborazione con la compagnia petrolifera e del gas PetroBal (parte del gruppo messicano GrupoBAL).

russia

italia

messico

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, italia, messico, economia