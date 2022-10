https://it.sputniknews.com/20221026/la-russia-conduce-unesercitazione-di-una-risposta-ad-un-eventuale-attacco-nucleare-16622648.html

La Russia conduce un'esercitazione di una risposta ad un eventuale attacco nucleare

La Russia conduce un'esercitazione di una risposta ad un eventuale attacco nucleare

Durante l'addestramento delle forze nucleari strategiche la Russia ha tenuto un'esercitazione sul lancio di un massiccio attacco nucleare in risposta a un... 26.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-26T16:00+0200

2022-10-26T16:00+0200

2022-10-26T16:00+0200

russia

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/278/19/2781914_0:78:3365:1971_1920x0_80_0_0_fdc9c32e4464b95c58b7bf79918e5d64.jpg

In conformità con il piano di addestramento delle Forze armate russe, sotto la Sua guida, viene condotto l'addestramento sul comando e sul controllo delle Forze armate della Federazione russa, durante il quale verranno eseguiti i compiti del lancio di un massiccio attacco nucleare da parte delle Forze nucleari strategiche in risposta a un attacco nucleare nemico", ha detto il ministro in un rapporto al presidente russo Vladimir Putin. Nell'ambito dell'addestramento presso il sito Kura, in Kamchatka, il missile balistico intercontinentale Yars è stato lanciato dal cosmodromo di prova Plesetsk e il missile balistico Sineva è stato lanciato dal Mare di Barents. Nell'attuazione dei compiti sono stati coinvolti anche due velivoli a lungo raggio Tu-95MS, che hanno lanciato missili da crociera. Come notato sul sito del Cremlino, tutti i compiti previsti durante l'addestramento delle forze di deterrenza strategica sono stati completati in pieno, tutti i missili hanno raggiunto i loro obiettivi, confermando le caratteristiche specificate.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, difesa