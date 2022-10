https://it.sputniknews.com/20221026/il-tasso-di-approvazione-di-joe-biden-scende-al-40-16621565.html

Il tasso di approvazione di Joe Biden scende al 40%

Il tasso di approvazione di Joe Biden scende al 40%

Il tasso di approvazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è sceso al 40% due settimane prima delle elezioni del Congresso degli Stati Uniti, in calo... 26.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-26T10:29+0200

2022-10-26T10:29+0200

2022-10-26T10:29+0200

usa

joe biden

Il sondaggio rileva che gli americani valutano ancora il lavoro di Joe Biden come piuttosto negativo, il che, a quanto pare, ridurrà le possibilità di vincere del suo Partito Democratico alle prossime elezioni. Secondo Gallup, il livello massimo di approvazione del presidente degli Stati Uniti è stato registrato ad agosto e ammontava al 44%, e il minimo - 38% - a luglio. Nei restanti mesi dall'inizio di quest'anno, il consenso di Biden è stato compreso tra il 40% e il 42%.L'8 novembre si terranno le elezioni per il Congresso degli Stati Uniti. Secondo alcune previsioni, i repubblicani potrebbero aumentare la rappresentanza in entrambe le camere del massimo organo legislativo del Paese, il che darà loro l'opportunità di impedire l'attuazione delle proposte del presidente democratico.Il sondaggio è stato condotto dal 3 al 20 ottobre. Vi hanno partecipato 1.009 persone. L'errore statistico era di 4 punti percentuali.

usa

usa, joe biden