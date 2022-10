Da Mosca proteste all'Italia per esclusione incontro contro proliferazione armi distruzione di massa

"Confermano chiaramente che, attraverso le mani dell'Italia, gli Stati Uniti e la Nato nel suo insieme si stanno adoperando per riconfigurare gli strumenti dell'Iniziativa, così come altri meccanismi multilaterali nel campo della non proliferazione, per risolvere i propri compiti. Per questo gruppo di Stati che si immaginano di essere "i supremi arbitri" negli affari internazionali, la non proliferazione non è altro che una copertura per regolare i conti politici e coprire le proprie aspirazioni per mantenere il dominio globale", ha affermato.