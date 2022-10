https://it.sputniknews.com/20221026/bloomberg-leuropa-potrebbe-non-risolvere-il-problema-dei-prezzi-elevati-del-gas-entro-linverno-16621461.html

Bloomberg: l'Europa potrebbe non risolvere il problema dei prezzi elevati del gas entro l'inverno

Bloomberg: l'Europa potrebbe non risolvere il problema dei prezzi elevati del gas entro l'inverno

I paesi europei potrebbero non avere il tempo per risolvere i problemi nel settore del gas entro l'inizio dell'inverno, poiché anche se si potranno concordare... 26.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-26T10:13+0200

2022-10-26T10:13+0200

2022-10-26T10:16+0200

ue

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/14475957_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_73438a2ca70e69656d6db7f0b2153091.jpg

A luglio i ministri europei sono riusciti a concordare una riduzione dell’uso di gas in soli sei giorni, ma da allora la loro attività si è bloccata, scrive l'agenzia. Durante l'ultima riunione di emergenza del 25 ottobre, i ministri dell'Energia dell'UE hanno fissato una nuova scadenza al 24 novembre per concordare soluzioni per contrastare la crisi energetica. Anche se ci riusciranno, le nuove misure non entreranno in vigore prima della primavera, poiché i piani per limitare i prezzi del gas rimangono poco chiari a causa dell'incertezza tecnica e delle controversie politiche.Il mercato ha dato una “tregua” ai politici: ora c'è un eccesso di gas in Europa poiché un accumulo di forniture di GNL coincide con un clima insolitamente caldo. Tuttavia, poiché il rischio di una vera e propria crisi energetica diminuisce, diminuisce anche l'incentivo ad agire, osserva Bloomberg."La Commissione europea ha bisogno di mettere insieme i restanti pezzi del puzzle. Il gioco non è finito, e siccome non è finito, servono misure urgenti, non importa quale sia la situazione ora", cita l'agenzia le parole del ministro dell'Industria e del Commercio della Repubblica Ceca (presidente di turno dell’UE fino alla fine dell'anno) Josef Sikela.Da luglio, i Paesi dell'UE sono riusciti a concordare la riduzione del consumo mensile di gas e l'imposizione di restrizioni sugli extra profitti delle società energetiche, sottolinea l'agenzia, aggiungendo che sono state tutte decisioni semplici. Quelli più complessi - quelli che possono avere un impatto significativo sul mercato - sono "impantanati nelle controversie diplomatiche" e gli Stati accusano la Commissione di esitazioni.La questione chiave del 24 novembre sarà il tetto al prezzo del gas. Una delle possibili soluzioni sono limiti di prezzo dinamici per questa risorsa energetica sulla borsa europea TTF (Title Transfer Facility) e altri hub. Un'altra opzione è quella di limitare il prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. Allo stesso tempo, alcuni politici sono convinti che non funzionerà per combinare queste misure, e il concetto stesso del tetto al prezzo è "formulato deliberatamente in modo vago" e alcuni Paesi non sono ancora d'accordo sulla sua interpretazione, scrive Bloomberg.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, economia