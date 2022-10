https://it.sputniknews.com/20221025/zelensky-promette-allue-di-aiutare-a-sostituire-le-risorse-energetiche-russe-16619440.html

Zelensky promette all'UE di aiutare a sostituire le risorse energetiche russe

Zelensky promette all'UE di aiutare a sostituire le risorse energetiche russe

Volodymyr Zelensky ha promesso all'Unione europea che l'Ucraina aiuterà l'UE a sostituire le risorse energetiche russe. 25.10.2022, Sputnik Italia

2022-10-25T16:19+0200

2022-10-25T16:19+0200

2022-10-25T16:19+0200

la situazione in ucraina

ucraina

politica

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/390/70/3907081_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8cd36c5bfe62d6ea777ed9cd51c350f8.jpg

In precedenza, il ministero dell'Energia dell'Ucraina aveva annunciato che il Paese avrebbe sospeso l’export di elettricità all’estero a partire dall'11 ottobre.L'Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni sulla Russia, il che ha portato ad un aumento di prezzi per elettricità, carburante e cibo in Europa e negli Stati Uniti. Il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che le risorse energetiche russe a basso costo e affidabili sono un vantaggio competitivo per l'Europa, e anche un loro parziale rifiuto sta già influenzando negativamente la sua economia e i suoi residenti. E gli Stati Uniti, spingendo contro il completo rifiuto dell'UE delle risorse energetiche russe e di altre risorse, stanno portando alla deindustrializzazione dell'Europa, ha affermato.Nonostante la crisi energetica, l'Europa continua a discutere le opzioni per rafforzare le sanzioni contro la Federazione Russa, compresa l'introduzione di un tetto ai prezzi del petrolio e del gas. Alla luce di queste dichiarazioni, Putin ha anche più volte sottolineato che la Russia non avrebbe agito contro il buon senso e non avrebbe fornito risorse energetiche a quei Paesi che ne limiterebbero i prezzi.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, politica, ue