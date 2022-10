https://it.sputniknews.com/20221025/polonia-gli-esperti-mettono-in-guardia-sul-passaggio-a-un-carbone-pericoloso-16620930.html

Polonia, gli esperti mettono in guardia sul passaggio a un carbone pericoloso

I polacchi hanno iniziato ad acquistare massicciamente lignite, pericolosa per la salute, per riscaldare le case, segnala un osservatore del portale polacco... 25.10.2022, Sputnik Italia

polonia

energia

Da quando sono iniziate le vendite di lignite nelle miniere, in dieci giorni sono stati siglati contratti per 7,5 tonnellate di questo tipo di combustibile. Allo stesso tempo, il governo polacco osserva che prima veniva acquistato dai più poveri e ora da chiunque lo possa acquistare.Secondo l'esperta, questo carbone non può essere utilizzato nelle stufe nuove, poiché la probabilità di incidenti è alta. In questo modo le autorità stanno cercando di spostare tutti i problemi sui cittadini, temendo la loro rabbia in caso di freddo inverno, ha affermato.Secondo Przemysław Zaleski, esperto di sicurezza energetica presso la Fondazione Pulaski, il governo polacco ha aperto tutte le possibilità per l'acquisto di carburante per evitare una crisi nella società. Ha aggiunto che nel contesto della consegna di carbone dalle coste, è più facile consentire ai cittadini di utilizzare carbone più conveniente per il riscaldamento: la lignite. Un'altra esperta, la portavoce PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna Sandra Apanasionek, ha affermato che la qualità del carbone polacco non soddisfa gli standard ambientali: contiene l'uno e mezzo percento di zolfo, che supera il limite dell'1,3%. Riassumendo, ha aggiunto che oltre all'impatto negativo sul sistema di riscaldamento, danneggia anche la salute delle persone.

