Orban accusa la Germania di ingerenze negli affari interni dell'Ungheria

Orban accusa la Germania di ingerenze negli affari interni dell'Ungheria

L'Ungheria non tollererà interferenze nei suoi affari interni e valori tradizionali da parte della Germania e invita i tedeschi a cui sono cari, ha affermato... 25.10.2022, Sputnik Italia

"Crediamo fermamente che i problemi tedeschi debbano essere risolti dai tedeschi. Saremmo felici se anche i tedeschi comprendessero che la soluzione dei problemi ungheresi è affare degli ungheresi che vivono qui. Ingerenze tedesche negli affari interni dell’Ungheria, direttamente o tramite le istituzioni dell'UE, hanno ormai raggiunto proporzioni enormi", ha affermato Orban.Rispetto alla Germania, l'Ungheria è ora "un'isola di pace e libertà", ritiene il politico, mentre in Germania "regna l'egemonia liberale" e l'unica narrativa riconosciuta."Noi ungheresi siamo un popolo amante della libertà. Non ci piace affatto quando qualcuno dall'esterno ci prescrive come dovremmo vivere. Oggi, la sinistra tedesca vuole dettarci attraverso il Parlamento europeo come dovremmo vivere e pensare migrazione, genderismo, nazione, famiglia e così via. Allo stesso tempo, questo non li riguarda affatto. Questi sono i nostri affari", ha sottolineato Orban.Il politico ha classificato tutti i partiti al governo in Germania tra gli aderenti a tali idee di "sinistra", accusando il Paese e l'Occidente collettivo di una politica di doppi standard."Esortiamo i tedeschi e altri europei occidentali a venire da noi. Nei prossimi 10-20 anni, sempre più persone che preferirebbero vivere con noi verranno da noi, perché l'Ungheria è un Paese sicuro, cristiano e tradizionale", ha concluso.Lo scorso 10 ottobre il primo ministro Orban si è recato in visita di lavoro a Berlino, dove ha incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

